Міноборони допустило  до використання у війську безпілотний транспортер

Міноборони

Міністерство оборони допустило до експлуатації безпілотний багатоцільовий транспортер.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю BoarTAC вітчизняного виробництва.

При проєктуванні транспортера розробники врахували вимоги, що були сформовані на основі бойового досвіду українських захисників.

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Повідомляється, що наземний роботизований комплекс має низький силует, малошумний та малопомітний і захищений від куль та уламків. Крім того, апарат вийшов простим в експлуатації і ремонтопридатним у польових умовах. За ходовими характеристиками має високу прохідність і тяглову силу.

Дистанційно керований оператором універсальний багатоцільовий транспортер може здійснювати доставлення боєприпасів та провізії.

В повідомленні додають, що багатофункціональна платформа із встановленими на ній спеціальними кріпленнями здатна виконувати евакуацію поранених. Крім того, за допомогою навісного обладнання здійснювати розмінування. Або навпаки – встановлювати мінні загородження.

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Наземний роботизований комплекс може стати й мобільним вогневим засобом, адже є можливість інтеграції дистанційно керованих бойових модулів оснащених гранатометами, кулеметами. Також транспортер можна використовувати як дрон-камікадзе. Завдяки широким гусеницям із великими ґрунтозачепами та захисним бампером робот долає бездоріжжя, рови, неглибокі водні перешкоди. При цьому перевозить на собі близько 200 кг вантажу, або тягне причіп з аналогічною вагою.

Нагадаємо:

Оборонне відомство кодифікувало близько 20 зразків автотехніки для перевезення великотоннажних та габаритних вантажів.