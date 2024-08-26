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Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес

Понеділок, 26 серпня 2024, 18:01 - Віктор Волокіта

Органи місцевого самоврядування почали заповнювати Єдиний державний реєстр адрес. 

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Він стане єдиною базою даних адрес, де кожен населений пункт, вулиця чи будинок матиме унікальний ідентифікатор. 

"Понад тисяча громад вже пройшла навчання, як працювати з реєстром, отримала доступи до кабінетів Адресного реєстру та розпочинає верифікацію адрес", - йдеться в повідомленні. 

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Найбільше адрес уже верифікували в Сумах — 94%, та Ніжині Чернігівської області — 90%. А серед громад найбільш результативна Локачинська тергромада Волинської області, у якій верифіковано вже 95% адрес.

Нагадаємо: 

Протягом 2024–2025 років громади мають провести інвентаризацію нерухомості та земельних ділянок у межах реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року. Якісні дані в реєстрі допоможуть уникнути помилок чи неточностей у базах даних і забезпечать прозорість у нарахуванні податків.

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