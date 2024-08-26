Екснардепа засудили до 3-х років в'язниці за незаконну компенсацію витрат на проживання

Руслан Сольвар фото: укрінформ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок ВАКС колишньому народному депутату Руслану Сольвару та засудила його до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Екснардепа визнали винним у незаконному отриманні компенсації на витрати з винайму номера в готелі "Київ".

"26 серпня 2024 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на вирок ВАКС від 14.06.2021, яким народного депутата України VIII скликання визнано невинуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ", - розповіли в САП.

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Згідно з повідомленням, суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора САП й ухвалив новий вирок, яким колишнього нардепа визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

"Відповідно до вироку особі призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом у розмірі 8 500 грн", - зазначили у САП.

Постанова апеляційного суду набуває законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена у Верховному Суді протягом трьох місяців.

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