В Україні рекордно ростуть ціни на помідори, дорожчі тільки в Польщі

В Україні підвищують відпускні ціни на помідори. Наразі тепличні комбінати готові відвантажувати томат не дешевше 35-50 грн/кг ($0,85-1,21/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це свідчать дані проєкту EastFruit.

Згідно з повідомленням, нинішні ціни на помідори є найвищими в Україні, як мінімум, за останні 7 років.

"Основною причиною, що провокує подорожчання томатів, за словами аналітиків ринку, є досить різке скорочення пропозиції цієї продукції в українських господарствах.

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Через сильну спеку багато виробників втратили частину врожаю, оскільки за аномальних погодних умов у липні поточного року, навіть захищений ґрунт не гарантував отримання всього запланованого врожаю", - зазначили в EastFruit.

Крім того, українські фермери втратили значну частину врожаю ґрунтових томатів, у деяких з них втрати оцінювалися в 100%.

Водночас попит на тепличні овочі, як з боку оптових компаній, так і з боку роздрібних мереж доволі високий, що також сприяє зростанню цін.

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Якщо порівняти ситуацію на ринку тепличних помідорів в Україні з іншими країнами регіону моніторингу проєкту EastFruit, то, як йдеться в повідомленні, наразі тільки в Польщі оптові ціни на цю продукцію незначно вищі, ніж в Україні.

У EastFruit також додали, що наразі томати в Україні вже коштують у середньому в 3 рази дорожче, ніж наприкінці серпня минулого року. При цьому виробники не виключають, що підвищення цін може зберегтися і наступного тижня.