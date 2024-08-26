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Литва і Тайвань допомогли відновити зруйнований росіянами дитсадок на Київщині

Понеділок, 26 серпня 2024, 15:02

В Бородянці на Київщині відновили зруйновий роіянами дитячий садок.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

Згідно з повідомленням, проект з обладнання дитячого садка реалізовано Центральним агентством управління проєктами (CPVA) Литви. На ці цілі Литва і Тайвань виділили 500 000 євро. 

У Бородянці відновили дитячий садок "Піноккіо", який розрахований на 120 дітей. Він  – один із трьох садків у Бородянці, який було зруйновано росіянами. Садок був пошкоджений під час російських атак на початку березня 2022 року.

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"Піноккіо" був реконструйований за кошти американської неурядової організації Hope Foundation. 

Проте, як йдеться в повідомленні, для забезпечення безперебійного освітнього процесу було необхідно відремонтувати зовнішню інфраструктуру та обладнати садок всередині. 

Проект полягав в покращенні та відновленні зовнішньої інфраструктури садка, будівництві ігрових майданчиків з доріжками та альтанками, придбанні необхідних меблів та обладнання: столів, спортивного обладнання, кухні, а також облаштування ігрових зон.

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Нагадаємо: 

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Економічна правда



будівництво Литва
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