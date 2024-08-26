Литва і Тайвань допомогли відновити зруйнований росіянами дитсадок на Київщині

В Бородянці на Київщині відновили зруйновий роіянами дитячий садок.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

Згідно з повідомленням, проект з обладнання дитячого садка реалізовано Центральним агентством управління проєктами (CPVA) Литви. На ці цілі Литва і Тайвань виділили 500 000 євро.

У Бородянці відновили дитячий садок "Піноккіо", який розрахований на 120 дітей. Він – один із трьох садків у Бородянці, який було зруйновано росіянами. Садок був пошкоджений під час російських атак на початку березня 2022 року.

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"Піноккіо" був реконструйований за кошти американської неурядової організації Hope Foundation.

Проте, як йдеться в повідомленні, для забезпечення безперебійного освітнього процесу було необхідно відремонтувати зовнішню інфраструктуру та обладнати садок всередині.

Проект полягав в покращенні та відновленні зовнішньої інфраструктури садка, будівництві ігрових майданчиків з доріжками та альтанками, придбанні необхідних меблів та обладнання: столів, спортивного обладнання, кухні, а також облаштування ігрових зон.

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Економічна правда





