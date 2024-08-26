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Нацбанк зміцнив курс гривні: долар та євро здешевшали

Понеділок, 26 серпня 2024, 12:26 - Артур Крижний

Станом на 26 серпня офіційний курс долара від НБУ зменшився після вихідних - іноземна валюта втратила у ціні 6 копійок, євро - 14 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,22 грн, євро – 45,84 грн (на 25 серпня долар - 41,28 грн, євро – 45,98 грн). 

На 12:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,43 – 41,52 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,00 – 46,23 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,10 - 41,55 грн (курс на 25 серпня – 41,15 - 41,50 грн);
  • Євро – 45,70 - 46,30 грн (курс на 25 серпня – 45,65 - 46,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 40,90 - 41,50 грн;
  • Ощадбанк – 41,10 - 41,75 грн;
  • Укрсиббанк – 41,00 - 41,55 грн;
  • ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,494 грн за долар, monobank - 41,490 грн.

Економічна правда.

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