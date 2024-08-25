Посольство РФ у Франції просить надати доступ до Дурова

Російське посольство у Франції запросило консульський доступ до мільярдера Павла Дурова і звинуватило французьку владу в "ухиленні від взаємодії".

Джерело: посольство Росії у Франції

Дослівно: "Після появи в ЗМІ новини про затримання П.В.Дурова негайно запросили у французької влади роз'яснення щодо причин і зажадали забезпечити захист його прав і надати консульський доступ.

Станом на сьогодні (25 серпня - ред.) французька сторона поки ухиляється від взаємодії з цього питання. Перебуваємо в контакті з адвокатом П.В.Дурова".

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Деталі: Дуров, крім громадянства РФ, має громадянство Франції.

Нагадаємо:

Засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова затримали у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа.

Слідчі вважають, що відсутність у Дурова співпраці з правоохоронними органами, а також інструменти, які пропонує Telegram, роблять його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства, йдеться в публікації.

У Франції звинувачують Дурова в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання Telegram обміну повідомленнями своїми підписниками, не здійснював модерацію сервісу і не співпрацював зі слідством.

Українська правда

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