Південна Корея вдосконалить систему сертифікації акумуляторів для електромобілів після пожеж

Уряд і правляча партія Південної Кореї домовилися про просування програми сертифікації акумуляторів для електромобілів, оскільки влада прагне зменшити занепокоєння громадської безпеки після серії пожеж, пов'язаних з електромобілями.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд розпочне програму сертифікації акумуляторів у жовтні, раніше запланованого терміну, щоб допомогти гарантувати безпеку акумуляторів електромобілів, повідомив журналістам представник Партії народної влади Хан Зеа. Уряд також погодився вимагати від автовиробників, які працюють в країні, ідентифікувати батареї, що використовуються в їхніх електромобілях.

Угода про посилення правил безпеки електромобілів слідує за кроком уряду, який закликав автовиробників добровільно розкривати інформацію після пожежі електромобілів 1 серпня, яка пошкодила сотні автомобілів і викликала паніку в суспільстві.

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Експерти кажуть, що зобов'язання автомобільних компаній ідентифікувати батареї дасть споживачам більше вибору, але дехто сумнівається, як це підвищить безпеку, враховуючи відсутність точних даних про те, які марки акумуляторів більш схильні до пожеж.

Економічна правда