ФРС прогнозує зниження процентної ставки в США

Глава ФРС Джей Пауелл Фото: getty images

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Джей Пауелл заявив, що готовий знизити процентні ставки в США у вересні, оскільки він попередив, що "ризики зниження" на ринку праці зросли.

Про це пише Financial Times.

"Настав час для коригування політики", - сказав голова ФРС у своїй довгоочікуваній промові в Джексон-Холі, штат Вайомінг. Зазначається, що казначейські облігації США зросли, а долар впав, оскільки інвестори зробили ставку на більш значне зниження ставок ФРС в цьому році.

За словами Пауелла, ФРС зробить все можливе, щоб підтримати сильний ринок праці та зберегти подальшого прогресу на шляху до цінової стабільності.

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Наступне голосування ФРС відбудеться в середині вересня, за шість тижнів до президентських виборів у США. Економіка, інфляція та висока вартість запозичень були основними проблемами для американських виборців, що негативно вплинули на рейтинги президента Джо Байдена.

Дохідність дворічних казначейських облігацій, яка відображає очікування щодо відсоткових ставок, впала на 0,1 відсоткового пункту до 3,91%. Долар знизився на 0,8% проти кошика конкуруючих валют.

Зараз ринки оцінюють ймовірність зниження ставки наступного місяця на пів відсотка, що є більшим, ніж зазвичай. Зниження процентних ставок вирівняло б американський центральний банк з багатьма його колегами, які також пом'якшили монетарні умови, оскільки інфляція впала в розвинених економіках.

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Пауелл додав, що інфляція "суттєво" знизилася після несподіваного спалаху на початку року, до такої міри, що він "зріс упевненості в тому, що інфляція на стійкому шляху" до мети ФРС у 2 відсотки.

Нагадаємо:

У травні цього року голова ФРС прогнозував, що ключова ставка в найближчому майбутньому залишаться високою через інфляцію в США.