Китай відхиляє звинувачення у втручанні в ринкові процеси з облігаціями

Державні ЗМІ КНР заявляють, що фінансові регулятори Китаю наглядають за ринком облігацій на основі ринкових принципів і з погляду макропруденційної політики та дотримання законодавства, відкидаючи звинувачення у втручанні.

Про це повідомляє Reuters.

Китайська влада в останні тижні зупинила тривале, шалене ралі на своєму ринку облігацій, і знизила обсяги торгів, неодноразово попереджаючи про ризики необдуманих покупок.

На початку цього місяця асоціація фінансового ринку при Народному банку Китаю, центральному банку країни, заявила, що проведе розслідування щодо чотирьох сільських комерційних банків у зв'язку з підозрою в маніпуляціях на ринку казначейських зобов'язань.

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У суботу газета Financial News, яку підтримує Народний банк Китаю, спростувала заяви деяких учасників ринку про те, що центральний банк втручається на ринок за допомогою адміністративних заходів. Газета попереджає про ризик "тисняви" на ринку облігацій через односторонню консенсусну поведінку.

Економічна правда

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