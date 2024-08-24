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Іран намагався атакувати акаунти Трампа і Байдена у WhatsApp - Meta

Субота, 24 серпня 2024, 10:50 - Володимир Тунік-Фриз

Meta в п'ятницю 23 серпня виявила спроби злому акаунтів WhatsApp американських чиновників з адміністрацій президента, Джо Байдена і колишнього президента Дональда Трампа, звинувативши в цьому іранську хакерську групу.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму блозі материнська компанія Facebook, Instagram і WhatsApp описала цю спробу як "невелику групу ймовірної соціальної інженерії в WhatsApp" за участю акаунтів, що видають себе за технічну підтримку AOL, Google, Yahoo і Microsoft.

Компанія заблокувала акаунти після того, як користувачі повідомили про підозрілу активність.

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Meta зинуватила у атаці хакерську групу APT42, яка, як вважають, пов'язана з розвідувальним підрозділом іранської армії і відома тим, що встановлює програмне забезпечення для стеження на мобільні телефони своїх жертв. За словами дослідників, які стежать за групою, це програмне забезпечення дозволяє їм записувати дзвінки, викрадати текстові повідомлення і безшумно вмикати камери і мікрофони.

Особи, які намагались атакувати акаунти у WhatsApp базувалися в Ізраїлі, на палестинських територіях, в Ірані, Сполучених Штатах і Великій Британі.

Нагадаємо:

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Іран у серпні атакував близько десятка людей, пов'язаних з президентом США Джо Байденом, віцепрезиденткою Камалою Гарріс і кандидатом у президенти Дональдом Трампом в межах довготривалої фішингової атаки.

Економічна правда

хакери кібератака Іран США
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