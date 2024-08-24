Іран намагався атакувати акаунти Трампа і Байдена у WhatsApp - Meta
Meta в п'ятницю 23 серпня виявила спроби злому акаунтів WhatsApp американських чиновників з адміністрацій президента, Джо Байдена і колишнього президента Дональда Трампа, звинувативши в цьому іранську хакерську групу.
Про це повідомляє Reuters.
У своєму блозі материнська компанія Facebook, Instagram і WhatsApp описала цю спробу як "невелику групу ймовірної соціальної інженерії в WhatsApp" за участю акаунтів, що видають себе за технічну підтримку AOL, Google, Yahoo і Microsoft.
Компанія заблокувала акаунти після того, як користувачі повідомили про підозрілу активність.
Meta зинуватила у атаці хакерську групу APT42, яка, як вважають, пов'язана з розвідувальним підрозділом іранської армії і відома тим, що встановлює програмне забезпечення для стеження на мобільні телефони своїх жертв. За словами дослідників, які стежать за групою, це програмне забезпечення дозволяє їм записувати дзвінки, викрадати текстові повідомлення і безшумно вмикати камери і мікрофони.
Особи, які намагались атакувати акаунти у WhatsApp базувалися в Ізраїлі, на палестинських територіях, в Ірані, Сполучених Штатах і Великій Британі.
Нагадаємо:
Іран у серпні атакував близько десятка людей, пов'язаних з президентом США Джо Байденом, віцепрезиденткою Камалою Гарріс і кандидатом у президенти Дональдом Трампом в межах довготривалої фішингової атаки.
Економічна правда