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Новий пакет допомоги США Україні: Пентагон оголосив деталі

Субота, 24 серпня 2024, 10:00 - Володимир Тунік-Фриз, Українська правда

Міністерство оборони США оголосило деталі нового пакета допомоги США Україні.

Джерело: пресреліз Пентагона

Дослівно: "Напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.

Це оголошення є шістдесят четвертим траншем допомоги, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року".

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Деталі: Зазначається, що цей пакет вартістю 125 мільйонів доларів США включає засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння.

Зокрема, йдеться про:

  • обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;
  • ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • медичне обладнання;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Дослівно: "У той час, як Україна готується святкувати свій День незалежності 24 серпня – через понад два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення Кремля – Сполучені Штати і міжнародна коаліція з близько 50 членів Альянсу і партнерів залишаються відданими підтримці відважних захисників України, які продовжують боротися проти російської агресії".

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Що передувало: Президент США Джо Байден зателефонував українському візаві Володимиру Зеленському з нагоди Дня незалежності України, підтвердив виділення нового пакета військової допомоги та висловив непохитну підтримку народу України.

Українська правда

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