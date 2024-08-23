На фронті загинув директор "Глобал Спірітс" Олег Пігулевський

Під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув директор ТОВ "Глобал Спірітс Груп" Олег Пігулевський.

Про це повідомила Володарська селищна територіальна громада в Київській області, де він народився.

У пресслужбі Global Spirits підтвердили Forbes Ukraine, що в повідомленні йдеться саме про їхнього топменеджера.

Зазначається, що 2 серпня 2024 року Олег Пігулевський загинув у районі Новогродівки Донецької області.

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У березні 2022-го Пігулевський був призваний на військову службу за мобілізацією на посаду командира окремого стрілецького батальйону. Він сформував батальйон і з 1 квітня 2022 року обороняв Київ.

У січні 2023-го керував діями підрозділів батальйону та брав участь в обороні Кліщіївки під Бахмутом. "Зумів досягти виконання бойових завдань з утримання позицій на східних і південно-східних околицях Кліщіївки з найменшими втратами", - йдеться в повідомленні Володарської селищної територіальної громади.

Пізніше організовував оборону Куп'янська, де отримав контузію, але залишився в строю. Був нагороджений відзнакою "Іменна вогнепальна зброя".

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Водночас він залишався керівником ТОВ "Глобал Спірітс Груп", яке заснував Євген Черняк.

Економічна правда.