Авіарейси до Азії знову змінюють маршрут через війну на Близькому Сході

Дедалі більше авіакомпаній починають літати над Афганістаном в обхід Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Декілька великих авіакомпаній, серед яких Singapore Airlines, British Airways і Lufthansa, вперше за кілька років збільшили кількість польотів над Афганістаном.

Аналіз даних FlightRadar24 за другий тиждень серпня свідчить, що кількість польотів над Афганістаном збільшилася більш ніж у сім разів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Однак основне зростання відбулося після того, як вбивство високопоставлених членів бойових угруповань ХАМАС та "Хезболла" наприкінці липня викликало побоювання з приводу серйозної ескалації.

В повідомленні зазначають, що авіаперевізники припинили транзит через Афганістан, розташований на основних маршрутах між Азією та Європою, три роки тому, коли до влади прийшли таліби та припинилася робота служб управління повітряним рухом.

Авіакомпанії дедалі частіше вважають, що небо між Іраном та Ізраїлем є більш ризикованим, ніж повітряний простір Афганістану.

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Економічна правда.