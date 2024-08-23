На Ростовській АЕС відключили енергоблок: причина
П'ятниця, 23 серпня 2024, 19:39 -
На Ростовській АЕС відключили енергоблок №1 через дефект на турбіні.
Про це повідомляє пресслужба "Росенергоатом".
"Енергоблок №1 Ростовської АЕС був відключений від мережі оперативним персоналом у зв'язку з виявленням дефекту обладнання відбору пари турбіни", – йдеться в повідомленні.
В повідомленні додають, що після усунення несправності енергоблок підготують до включення в мережу і виведуть на номінальну потужність. Зараз на Ростовській АЕС працюють енергоблоки №3 і 4. Енергоблок №2 з 24 серпня перебуватиме на плановому ремонті.
Реклама:
Економічна правда.
Реклама: