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На Ростовській АЕС відключили енергоблок: причина

П'ятниця, 23 серпня 2024, 19:39 - Олексій Артемчук

На Ростовській АЕС відключили енергоблок №1 через дефект на турбіні.

Про це повідомляє пресслужба "Росенергоатом".

"Енергоблок №1 Ростовської АЕС був відключений від мережі оперативним персоналом у зв'язку з виявленням дефекту обладнання відбору пари турбіни", – йдеться в повідомленні.

В повідомленні додають, що після усунення несправності енергоблок підготують до включення в мережу і виведуть на номінальну потужність. Зараз на Ростовській АЕС працюють енергоблоки №3 і 4. Енергоблок №2 з 24 серпня перебуватиме на плановому ремонті.

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Економічна правда.

атомна енергетика АЕС
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