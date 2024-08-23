У Польщі експосадовця обвинувачують у корупції на закупівлі генераторів для України

Національна прокуратура Польщі оголосила в розшук колишнього голову Державного агентства стратегічних резервів Міхала Кучмеровського за підозрою в неправомірній вигоді та участі в злочинному угрупованні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Звинувачення проти Кучмеровського, який у матеріалах прокуратури фігурує як Міхал К., стосуються участі в організованій злочинній групі та перевищення повноважень і невиконання обов'язків з метою отримання фінансової вигоди.

Хоча подробиць справи прокуратура не уточнює, в червні стало відомо, що Кучмеровський став фігурантом розслідування через зловживання під час закупівлі електрогенераторів для України у 2023 році.

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Ексголова Держагентства стратегічних резервів, як писали ЗМІ, сприяв контракту на закупівлю генераторів із івент-агентством, яке неодноразово надавало послуги тодішній партії влади "Право і справедливість".

У результаті генератори були неналежної якості й так і не потрапили в Україну – їх нібито віддали польським рятувальникам у межах передвиборчої кампанії Кучмеровського, який балотувався в депутати Сейму від "ПіС".

Речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак заявив, що Кучмеровському оголосять звинувачення, за які передбачено до 10 років позбавлення волі.

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Напередодні суд обрав Кучмеровському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Але прокуратура вважає, що експосадовець виїхав за межі Польщі (за деякими даними, він переховується в турецькій частині Кіпру), тому готує європейський ордер на арешт.

Політики "Права і справедливості", зокрема експрем’єр Матеуш Моравецький, називають висунуті проти Кучмеровського звинувачення полюванням на відьом і актом політичної помсти.

Нагадаємо, уряд чинного прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска пообіцяв розкрити подробиці фінансових зловживань попередниками від "Права і справедливості".

Європейська правда