Уряд продовжив дію "транспортного безвізу" з ЄС
П'ятниця, 23 серпня 2024, 17:45 -
23 серпня уряд затвердив документ, який створює правові підстави, щоб угода про "транспортний безвіз" із Європейським Союзом продовжувала діяти.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми домовилися з ЄС, що угода буде подовжена до кінця червня 2025 року. І зараз працюємо, аби зробити її безтерміновою", — зазначив Шмигаль.
Як нагадав прем’єр-міністр, "транспортний безвіз" — це лібералізація вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари у Європу без спеціальних дозволів.
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За його словами, це економить гроші та час, а також розширює доступ українських товарів до європейських ринків.
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