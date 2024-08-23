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Уряд продовжив дію "транспортного безвізу" з ЄС

П'ятниця, 23 серпня 2024, 17:45 - Віктор Волокіта

23 серпня уряд затвердив документ, який створює правові підстави, щоб угода про "транспортний безвіз" із Європейським Союзом продовжувала діяти. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми домовилися з ЄС, що угода буде подовжена до кінця червня 2025 року. І зараз працюємо, аби зробити її безтерміновою", — зазначив Шмигаль.

Як нагадав прем’єр-міністр, "транспортний безвіз" — це лібералізація вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари у Європу без спеціальних дозволів. 

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За його словами, це економить гроші та час, а також розширює доступ українських товарів до європейських ринків.

ЄС уряд транспорт
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