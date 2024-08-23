Виробника горілки "Президентський стандарт" передали на приватизацію
П'ятниця, 23 серпня 2024, 17:43 -
Кабмін передав на приватизацію державне підприємство "Житомирський лікеро-горілчаний завод".
Про це повідомляє представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Уряд забрав "Житомирський лікеро-горілчаний завод" у Державного управління справами й віддав Фонду держмайна для приватизації.
Повідомляється, що Житомирський завод відомий передусім горілкою "Президентський стандарт".
Реклама:
Крім "Житомирського лікеро-горілчаного заводу", до сфери управління Фонду державного майна передали єдині майнові комплекси:
- фармацевтичне підприємство "Біологічна фабрика" в Херсоні;
- Херсонський облветсанзагін (ветеринарна діяльність);
- ДП "Укрмеддіяльність" (оптова торгівля фармацевтичними товарами, Київ);
- ДП "Укрмедпроектбуд" (будівництво);
- Другий воєнізований гірничорятувальний загін (пожежна служба, Лисичанськ).
Економічна правда.
Реклама:
Реклама: