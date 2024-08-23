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Виробника горілки "Президентський стандарт" передали на приватизацію

П'ятниця, 23 серпня 2024, 17:43 - Олексій Артемчук

Кабмін передав на приватизацію державне підприємство "Житомирський лікеро-горілчаний завод".

Про це повідомляє представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд забрав "Житомирський лікеро-горілчаний завод" у Державного управління справами й віддав Фонду держмайна для приватизації.

Повідомляється, що Житомирський завод відомий передусім горілкою "Президентський стандарт".

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Крім "Житомирського лікеро-горілчаного заводу", до сфери управління Фонду державного майна передали єдині майнові комплекси:

  • фармацевтичне підприємство "Біологічна фабрика" в Херсоні;
  • Херсонський облветсанзагін (ветеринарна діяльність);
  • ДП "Укрмеддіяльність" (оптова торгівля фармацевтичними товарами, Київ);
  • ДП "Укрмедпроектбуд" (будівництво);
  • Другий воєнізований гірничорятувальний загін (пожежна служба, Лисичанськ).

Економічна правда.

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ФДМУ приватизація
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