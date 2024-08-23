Уряд продовжив пільгову ціну на газ для населення та виробників тепла

Кабінет Міністрів продовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів до 30 квітня 2025 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів.

Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону", - повідомив Шмигаль.

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Він також додав, що ця зима буде дуже непростою. Попри ремонти та відновлення 24/7, в Україні все ще залишається дуже багато пошкоджених об’єктів енергетики.