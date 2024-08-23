У Фонді держмайна назвали причини продажу Демурінського ГЗК окремо від ОГХК

Голова Фонду державного майна Віталій Коваль пояснив, чому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" не виставили на приватизацію одним лотом з АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія".

Про це Коваль розповів у інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, рішення продавати Демурінський ГЗК окремо від ОГХК було ухвалено з кількох причин.

По-перше, ОГХК вже повністю готовий до приватизації, а приєднання Демурінського ГЗК призвело б до затримки аукціону та втрати цінного часу.

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"По-друге, після консультацій з потенційними інвесторами ми побачили, що немає потреби об'єднувати ці два активи. Інвестори, зацікавлені у створенні єдиного комплексу, матимуть змогу придбати їх окремо на відкритих аукціонах", – пояснив Коваль.

Крім того, за словами голови ФДМУ, є фінансова причина для окремого продажу.

"Кошти від продажу ОГХК будуть спрямовані до державного бюджету, тоді як кошти, отримані від продажу Демуринського ГЗК, спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це дозволить ефективніше використовувати отримані кошти та забезпечити їх цільове спрямування на відновлення країни", – розповів він.

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Демурінський ГЗК – один із п'яти найбільших об'єктів приватизації, які планують продати у 2024 році.

Підприємство розташоване у Васильківському районі Дніпропетровської області, розробляє Вовчанське титано-цирконове родовище з запасами 5 млн тонн сировини за бортового вмісту важких мінералів 9%.

Нагадаємо:

ФДМУ оголосив приватизаційний аукціон на "ОГХК". Аукціон його продажу заплановано на 9 жовтня 2024 року.

Економічна правда