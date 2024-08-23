НБУ показав, як зміниться курс валют після вихідних

Офіційний курс долара зменшиться після вихідних - іноземна валюта втратить у ціні 6 копійок у понеділок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 26 серпня.

Осторонь не залишилося і євро: регулятор відніме від курсу валюти 14 копійок.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

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1 долар США — 41,22 грн (41,28 грн станом на 23 серпня);

1 євро — 45,84 грн (45,98 грн станом на 23 серпня).

Нагадаємо:

Станом на 23 серпня Національний банк зменшив курс гривні до долара на 1 копійку, євро ж подорожчав на 9 копійок.

Економічна правда.

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