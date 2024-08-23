Понад 30 тисяч моряків скористалися сервісами "Дії" для отримання документів
Понад 33 тисячі моряків скористалися сервісами на порталі "Дія", щоб отримати необхідні кваліфікаційні документи.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Рік тому розпочали боротьбу з корупцією та запустили прозорі сервіси для моряків на порталі "Дія". У результаті кожен другий моряк подавав заявку до Адміністрації судноплавства онлайн", - йдеться у повідомленні.
З усієї кількості заяв на отримання кваліфікаційних документів моряків близько 70% отримали позитивну відповідь.
Водночас кількість оформлених документів моряків склала понад 32 тисячі, з яких 28 тисяч - диплом з підтвердженням, ще 4 тисячі - свідоцтво фахівця, пише Мінцифри.
Зазначається, що із "Дією" з будь-якої точки світу можна скористатися сервісами онлайн:
- присвоєння звання та підтвердження кваліфікації;
- подання заявки на проходження іспиту — в Україні та Польщі;
- оскарження, якщо відмовили в отриманні кваліфікаційних документів.
Нагадаємо:
За час існування послуги шлюбу через "Дію" українці скористались нею понад 30 тисяч разів.
Економічна правда.