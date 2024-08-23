Стало відомо, коли запустять рух поїздів метро між "Либідською" та "Деміївською" у Києві

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Ремонтні роботи в тунелі на Оболонсько-Теремківській гілці метрополітену в Києві повністю завершаться до 10 вересня, що дозволить відновити рух поїздів між станціями до 15 вересня.

Про це заявив власник компанії "Автострада" Максим Шкіль в інтерв’ю ЕП.

"В ніч з 20 на 21 серпня відбувся запуск пробного поїзду, який тестує габарити тунеля, він проїхав, жодних проблем немає", – повідомив Шкіль.

За його словами, до 29 серпня будівельники та співробітники КП "Київський метрополітен" повністю змонтують кабелі і електрозв'язок. Потім повторно проїде тестовий поїзд з кількома параметрами швидкості, протестується якість рейок.

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"Ми плануємо до 10 вересня повністю закінчити випробування і до 15 вересня відновити рух між станціями", – заявив власник компанії-генпідрядника відновлювальних робіт.

Інтерв'ю буде опубліковано 26 серпня.

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