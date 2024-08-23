У Полтаві відремонтують приміщення лікарні за завищеними цінами

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому 14 серпня за результатами торгів замовила ТОВ "БК "Лідер Строй" ремонт хірургічного відділення першої міської лікарні за 24,44 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До серпня 2025 року по вулиці Олеся Гончара, 27А відремонтують частину приміщень хірургічного відділення зі встановленням ангіографа (не входить у ціну).

Як пише видання, у підсумковій відомості ресурсів третина вартості договору припадає на чотири припливно-витяжні установки для чистих приміщень загальною вартістю 8,18 млн грн.

Реклама:

Установку Aerostar GreenSTR-3 1200 куб. м/год врахували по 1,85 млн грн/шт., а установку Aerostar GreenSTR-5 2000 куб. м/год по 2,63 млн грн/шт.

Відкритих цін не знайшлося. Однак нещодавно для хірургічних відділень Павлоградська лікарня в Дніпропетровській області замовляла притокову установку Green STR-3 по 997 тис грн/шт., що на 46% дешевше.

Крім того, Тернопільська обласна лікарня для ремонту системи вентиляції приміщень операційного відділення хірургічного корпусу замовляла потужнішу установку GreenSTR-5 продуктивністю 2 160 куб. м/год по 989 тис грн/шт., що в 2,5 раза дешевше.

Реклама:

Видання з’ясувало, що завищиними також є ціни на стельові плити, панельні радіатори, повітроводи.

Із 2021 року Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому очолює Максим Медведєв, уповноваженою особою із закупівель є Юлія Гончар. Згідно декларації, у травні 2023 року Медведєв придбав автомобіль Range Rover Sport 2018 року випуску за 1,83 млн грн. Обов’язки Полтавського міського голови виконує Катерина Ямщикова.

Полтавська "БК "Лідер Строй" належить Шалві Ісаяну. Загалом із 2019 року фірма натендерила виключно в Полтаві 126,79 млн грн, найбільше в нинішнього замовника.

Нагадаємо:

Управління державної охорони України 13 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ "ВіДі Еліт" автомобілів Лексус на 9,81 млн грн.