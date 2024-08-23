У Польщі зацікавлені допомогти Україні інтегруватися в ЄС

В інтересах Європейського Союзу і Польщі допомогти таким країнам, як Україна і Молдова, підготуватися до вступу в ЄС; ми компетентні та маємо досвід у цій галузі.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на відкритті проєкту "Літня школа для представників адміністрації Молдови та України" у Кракові 22 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що представники Польщі, прагнучи до членства в європейських структурах, брали участь у таких навчальних курсах і сьогодні можуть поділитися своїм досвідом.

"У нас є цей період нашої присутності в ЄС - 20 років, спостереження, досвід, аналіз того, що відбувається в ЄС. Тому ми вважаємо, що це в наших інтересах; в інтересах Європейського Союзу, Польщі, дуже правильно і компетентно готувати нові країни до вступу. У нас є передумови, ми компетентні і маємо досвід у цій галузі" - сказав Секерський.

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Він наголосив, що передача досвіду є "обов'язком перед нашим безпосереднім сусідом, яким є Україна, і далі - Молдова".

Секерський наголосив, що вступ до ЄС, окрім переваг, також несе в собі великі проблеми і складнощі, і звернув увагу на необхідність впровадження правового та інституційного порядку ЄС.

"Ми знаємо, що Україна перебуває у стані війни, але водночас вона реалізує низку економічних і юридичних реформ, зокрема у сфері продовольчої безпеки, виробництва, торгівлі та обміну. Найголовніше - знати, як це зробити", - резюмував міністр сільського господарства та сільського розвитку.

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Нагадаємо:

16 серпня уряд ухвалив розпорядження, яким схвалено проект протоколу між урядами України та Республіки Польща. Передбачені зміни до договору між урядами країн про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 року.