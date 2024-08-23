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Україна прискорить співпрацю бізнесу з агросектором Африки

П'ятниця, 23 серпня 2024, 14:00 - Олексій Артемчук
 
мінагрополітики

У Міністерстві закордонних справ відбулася зустріч представників влади та бізнесу щодо активізації співпраці з країнами Африки в агропромисловому секторі.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Учасники зустрічі обговорили взаємодію та підтримку українських виробників у виході на африканські ринки, а також розширення торговельно-економічної співпраці з країнами Африки.

Ринки африканських країн мають значний потенціал розвитку бізнес-виробничих відносин для українського агросектору, заявив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький

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За його словами у короткостроковій перспективі йдеться про експорт української продукції до країн континенту, а в середній та довгостроковій перспективі - можливість розвитку технологічного партнерства.

Захід відбувся в межах реалізації зовнішньополітичної стратегії України, спрямованої на зміцнення українсько-африканських відносин, а також на виконання домовленостей, досягнутих за результатами африканського турне міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в серпні 2024 року.

Економічна правда.

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