Україна прискорить співпрацю бізнесу з агросектором Африки
У Міністерстві закордонних справ відбулася зустріч представників влади та бізнесу щодо активізації співпраці з країнами Африки в агропромисловому секторі.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Учасники зустрічі обговорили взаємодію та підтримку українських виробників у виході на африканські ринки, а також розширення торговельно-економічної співпраці з країнами Африки.
Ринки африканських країн мають значний потенціал розвитку бізнес-виробничих відносин для українського агросектору, заявив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький
За його словами у короткостроковій перспективі йдеться про експорт української продукції до країн континенту, а в середній та довгостроковій перспективі - можливість розвитку технологічного партнерства.
Захід відбувся в межах реалізації зовнішньополітичної стратегії України, спрямованої на зміцнення українсько-африканських відносин, а також на виконання домовленостей, досягнутих за результатами африканського турне міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в серпні 2024 року.
Економічна правда.