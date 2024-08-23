Приватбанк виграв позов проти компаній колишніх власників

Верховний суд захистив інтереси державного Приватбанку та ухвалив залишити без задоволення скарги компаній колишніх власників.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Верховний суд захистив інтереси державного ПриватБанку та ухвалив залишити без задоволення касаційні скарги компаній Монтана-Естейт та Інгосстрах і визнати недійсним договір позички, укладений між цими пов'язаними компаніями.

В повідомленні зазначають, що це рішення фактично поставило крапку у судовому розгляді, який тривав майже три роки, додають у Приватбанку.

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Раніше у Центральному апеляційному господарському суді Приватбанк довів, що компанії Інгосстрах та Монтана-Естейт пов'язані між собою. Договір між компаніями, підписаний за чотири місяці до банкрутства Монтана-Естейт, передбачав надзвичайно високі відсоткові ставки — 400% річних і був визнаний недійсним.

Укладаючи таку угоду, сторони намагалися штучно збільшити борги Монтана-Естейт, а отже — неповернення боргів ПриватБанку.

У держбанку нагадують, що компанія Монтана-Естейт до 2021 року була відома як Приватофіс і створена колишнім менеджментом Приватбанку у 2005 році. Основним видом її діяльності було надання Приватбанку в оренду нерухомості, придбаної за кошти банку.

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Повідомляється, що таким чином було придбано 255 об'єктів нерухомості, які напередодні банкрутства перейшли у власність компаній, пов'язаних з колишніми власниками. Після націоналізації Приватбанку компанія Приватофіс вийшла з банківської групи та залишилася під контролем осіб, пов'язаних із колишнім менеджментом.

Страхова компанія Інгосстрах фігурує у кримінальній справі щодо розтрати грошей Приватбанку напередодні його націоналізації.

Економічна правда.