Деяким заводам РФ загрожує банкрутство через заборону постачати важливу сировину - росЗМІ

Російським промисловим підприємствам у деяких галузях загрожує банкрутство через неможливість закуповувати критично важливу хімічну сировину за кордоном, у тому числі у "дружніх" країнах.

Про це йдеться у листі, який направили до уряду 20 великих компаній РФ, пише The Moscow Times.

Лист надіслали представники автомобільної галузі, будівельні підприємства та виробники побутової техніки.

Через 14-й пакет санкцій Євросоюзу в Росію припинилися постачання поліметиленфенілізоціанатів (інша назва метилендіфенілдіізоціанат, МДІ), які використовуються у виробництві монтажних пін, герметиків, наливних підлог, труб, компонентів холодильників і автозапчастин.

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За цим матеріалом економіка залежить від імпорту на 100%, йдеться в листі, направленому на ім'я голови російського Мінпромторгу Антона Аліханова.

Постачальники зі США, Європи та Японії припинили відвантаження, згодом до них приєднався Китай. Найбільший виробник МДІ з КНР Wanhua Chemical Group оголосив про повну зупинку поставок до Росії.

Водночас спроба домовитись із Саудівською Аравією успіхом не увінчалася, скаржаться промисловці: Sadara Chemical не підтвердила можливість відвантажень до Росії.

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"Це рішення стало потрясінням для галузі, оскільки з урахуванням обмеженості складських запасів в учасників ринку та обмеженого терміну зберігання МДІ збереження цієї ситуації протягом кількох найближчих місяців спричинить ризики зупинки та банкрутства діючих виробництв", — йдеться у листі.

Виконавчий директор асоціації НАППАН (об'єднує виробників будівельних панелей в РФ) Олексій Горохов підтвердив, що "на ринку вже почалася паніка".

Справа в тому, що створити запаси МДІ неможливо технічно, оскільки він швидко розкладається, а наявних запасів вистачить лише на два місяці.

"Втрата від недопостачання цього компонента буде величезною. Його замінити в більшості сфер застосування нема чим. Зрештою, це робочі місця, це люди, які мають отримувати зарплату, але підприємства не зможуть її забезпечити", - зазначив Горохов.

Без МДІ неможливо виготовити піну, з якої робиться теплоізоляція, проте постраждають не лише будівельні компанії, а й, наприклад, виробники холодильників, попереджає Антон Гуськов, офіційний представник РАТЕК (асоціації торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки).

"У нас він (МДІ) не виробляється, а якщо і виробляється, то в незначних кількостях і в непридатній для побутової техніки якості", - нарікає Гуськов.

Економічна правда.