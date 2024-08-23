Рада ЄС відмовила Фрідману у проханні скасувати санкції – росЗМІ

Рада ЄС відмовила російському олігарху Михайлу Фрідману у проханні зняти з нього всі чинні санкції після рішення Генерального суду ЄС про часткове скасування обмежень.

Про це пише російське видання "Ведомости" з посиланням на запит засновника "Альфа-груп" на арбітраж із Люксембургом у Гонконгському міжнародному арбітражному центрі.

Як пише видання, у двох коротких листах, надісланих Фрідману у липні, представник держоргану без пояснень повідомив, що рада має намір зберегти всі звинувачення проти бізнесмена.

Представник Фрідмана підтвердив виданню справжність запиту, відмовившись від подальших коментарів.

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Нагадаємо:

У квітні Суд Євросоюзу анулював тодішнє санкційне рішення Ради ЄС, мотивувавши це тим, що підстави включення Фрідмана у санкційний список не були достатньо обґрунтовані.

Позаяк рішення Суду не стосувалось пізніших рішень Ради ЄС, санкції проти Фрідмана досі діють. Вони також перебувають під санкціями США, Великої Британії, України та інших держав через близькість до російського диктатора Путіна.

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Російсько-ізраїльський олігарх Михаїл Фрідман подав позов проти влади Люксембургу на суму 16 мільярдів доларів через замороження його активів після внесення його до санкційного списку Європейського Союзу.

ЄС запровадив персональні санкції проти Фрідмана в лютому 2022 року.

У межах обмежень усі рахунки Фрідмана в європейських банках заморозили. Крім того, він позбувся права вʼїжджати в ЄС і отримувати звідти будь-які активи.