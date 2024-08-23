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В Україні знизилося споживання електроенергії

П'ятниця, 23 серпня 2024, 12:10 - Віктор Волокіта

В Україні рівень споживання електроенергії знизився завдяки зниженню температури у західних, північних та центральних областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". 

23 серпня станом на 9:30, він на  6,9% нижчий, ніж попередньої доби.

Згідно з повідомленням, 22 серпня максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,8% нижчим, ніж у середу, 21 серпня. 

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"Заходи обмеження споживання сьогодні не прогнозуються. Однак нагадуємо, що українська енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти", - нагадали в компанії.

Нагадаємо:

У четвер, 22 серпня, станом на 9:30 рівень споживання на 1,8% вищий, ніж попередньої доби.

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21 серпня максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж попереднього робочого дня – у вівторок, 20 серпня. 

Укренерго електроенергія
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