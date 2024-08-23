НАБУ та САП оголосили ще дві підозри у справі з розкрадання у "Харківобленерго"

НАБУ і САП повідомили про підозру ще двом учасникам організованої групи, яка заволоділа коштами АТ "Харківобленерго" під час закупівлі енергетичного обладнання.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП.

Йдеться про підозри для директора із загальних питань АТ "Харківобленерго" та керівника ще одного комерційного підприємства. Так, кількість підозрюваних у цій справі становить 7 осіб.

У пресслужбі правоохоронних органів нагадують, що у 2021 році керівник АТ "Харківобленерго" Костянтин Логвиненко забезпечив обрання двох "потрібних" компаній переможцями закупівель 11 904 од. трансформаторного обладнання та 79 425 од. електровимірювальних приладів за завищеною на 132,5 млн грн. Водночас ціну окремих компонентів обладнання підняли вп'ятеро.

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За даними правоохоронців, реалізацію корупційної схеми сприяли керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та оцінювач, які забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель в інтересах майбутніх переможців.

У 2021-2022 рр. внаслідок часткового виконання договору на постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами АТ "Харківобленерго" завдано збитків на суму 12,5 млн грн, стверджують в НАБУ та САП.

За їх даними, запровадження режиму воєнного стану та надання товариству гуманітарної допомоги від українських підприємств та міжнародних організацій, зокрема й енергетичного обладнання, змусило учасників схеми відкласти заволодіння останньою сумою в 120 млн грн.

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Економічна правда.