"Укренерго" придбала 500 МВт резервів для стабільної роботи енергосистеми

НЕК "Укренерго" провела другий спеціалізований аукціон, на якому придбала 500 МВт автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ) на строк 5 років.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Закуповувалося два види послуг:

579 МВт для підтримки енергосистеми шляхом збільшення видачі електроенергії;

421 МВт симетричного резерву, який дозволяє як завантажувати, так і розвантажувати електроустановки залежно від потреби системи.

Вдалося закупити:

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240 МВт резервів на послугу завантаження в кожній годині, що складає більше ніж 41% від виставленої на аукціон потреби;

260 МВт послуг із завантаження та розвантаження (симетричний резерв), або 62% від потреби.

В аукціоні взяли участь 35 компаній, які подали 807 пропозицій, і всі вони попередньо визнані переможцями. Близько 90% учасників аукціону – нові для енергетичного ринку компанії.

Аукціон продемонстрував високу конкуренцію, а ціни пропозицій коливалися в межах від 484 до 1330 грн за мегават. Переможці отримають фіксовані контракти з "Укренерго" на 5 років, що дозволить їм побудувати нові енергетичні установки до жовтня 2025 року.

Довідка. Автоматичні резерви відновлення частоти (аРВЧ) – це тип резервів в енергосистемі, які використовуються для швидкого реагування на зміни в частоті електричної мережі. Вони призначені для підтримання стабільності енергосистеми, особливо при виникненні аварійних ситуацій або різких коливань попиту та пропозиції електроенергії. Реклама:

Економічна правда.