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"Укренерго" придбала 500 МВт резервів для стабільної роботи енергосистеми

П'ятниця, 23 серпня 2024, 09:57 - Артур Крижний

НЕК "Укренерго" провела другий спеціалізований аукціон, на якому придбала 500 МВт автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ) на строк 5 років. 

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Закуповувалося два види послуг:

  • 579 МВт для підтримки енергосистеми шляхом збільшення видачі електроенергії;
  • 421 МВт симетричного резерву, який дозволяє як завантажувати, так і розвантажувати електроустановки залежно від потреби системи.

Вдалося закупити:

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  • 240 МВт резервів на послугу завантаження в кожній годині, що складає більше ніж 41% від виставленої на аукціон потреби;
  • 260 МВт послуг із завантаження та розвантаження (симетричний резерв), або 62% від потреби.

В аукціоні взяли участь 35 компаній, які подали 807 пропозицій, і всі вони попередньо визнані переможцями. Близько 90% учасників аукціону – нові для енергетичного ринку компанії.

Аукціон продемонстрував високу конкуренцію, а ціни пропозицій коливалися в межах від 484 до 1330 грн за мегават. Переможці отримають фіксовані контракти з "Укренерго" на 5 років, що дозволить їм побудувати нові енергетичні установки до жовтня 2025 року.

Довідка. Автоматичні резерви відновлення частоти (аРВЧ) – це тип резервів в енергосистемі, які використовуються для швидкого реагування на зміни в частоті електричної мережі. Вони призначені для підтримання стабільності енергосистеми, особливо при виникненні аварійних ситуацій або різких коливань попиту та пропозиції електроенергії.

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Економічна правда.

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