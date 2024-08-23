Китай наздоганяє Tesla у перегонах зі створення роботів гуманоїдів - Reuters

Китай домінує на ринку електромобілів, і тепер він переслідує Tesla в перегонах зі створення гуманоїдів, що живляться від акумуляторів, які, як очікується, замінять людей, що збирають електромобілі на складальних лініях.

Про це повідомляє агентство Reuters.

На Всесвітній конференції роботів цього тижня в Пекіні понад два десятки китайських компаній продемонстрували гуманоїдних роботів, призначених для роботи на заводах і складах, а ще більше - прецизійні деталі, виготовлені в Китаї, необхідні для їхнього створення.

Поштовх Китаю в індустрію, що розвивається, ґрунтується на формулі, яка стояла за початковим розвитком електромобілів більше десяти років тому: державна підтримка, нещадна цінова конкуренція з боку широкого кола нових учасників і глибокий ланцюжок поставок.

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"Китайська індустрія людиноподібних роботів демонструє явні переваги в інтеграції ланцюжка поставок і можливостях масового виробництва", - сказав Арджен Рао, аналітик китайського науково-дослідного інституту LeadLeo.

Розвиток робототехніки підтримується політикою президента Сі Цзіньпіна щодо розвитку "нових продуктивних сил" в технологіях - про це йдеться в брошурах до заходу цього тижня.

У січні Пекін створив державний фонд робототехніки з бюджетом $1,4 млрд, а в липні Шанхай оголосив про плани створити фонд гуманоїдної індустрії з бюджетом $1,4 млрд.

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Роботи, представлені на виставці цього тижня, походять від тих самих вітчизняних постачальників, які підхопили хвилю електромобілів, включаючи виробників акумуляторів і датчиків.

У січні Goldman Sachs прогнозував, що до 2035 року щорічний світовий ринок людиноподібних роботів сягне 38 мільярдів доларів, при цьому буде здійснено майже 1,4 мільйона поставок для споживчих і промислових застосувань.

За оцінками банку, вартість матеріалів для їх створення впала до 150 000 доларів за штуку в 2023 році, без урахування витрат на дослідження і розробки.

"Є великий простір для зниження вартості", - сказав Ху Дебо, генеральний директор Shanghai Kepler Exploration Robotics, компанії, яку він заснував минулого року, натхненний людиноподібним роботом Optimus від Tesla.

Нагадаємо:

Tesla наймає людей для допомоги у навчанні свого людиноподібного робота Optimus. Така посада на сайті компанії називається "Оператор зі збору даних"

Економічна правда.