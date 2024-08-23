Виноградарі та винороби покладають великі надії на Одеську ОВА в питанні розвитку винної галузі

Громадські спілки "Укрсадвинпром"- керівник Володимир Печко та "Асоціація вина та винограду України"- керівник Василь Братінов, висловили подяку голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу за те, що він взяв під особистий контроль розвиток виноградарства та виноробства в області.

Як зазначають в асоціації, з 2014 по 2020 рік кількість виноградників в області зменшилася вдвоє – з 24 тис. до 11,9 тис. га. При цьому 80% з них знаходяться в Бессарабії. Тобто, галузь опинилася під загрозою і потребувала негайної допомоги на рівні державної та місцевої влади.

Олег Кіпер оперативно відреагував на виклики та взяв ситуацію під свій контроль. На його переконання, виноградарська та виноробна справа була та залишається бюджетоутворюючою галуззю регіону, яка дає гарні прибутки.

Крім того, один гектар виноградників забезпечує до 10 робочих місць. Тож, як ніхто, виноградарі та винороби Бесарабії потребують підтримки.

Зокрема, за сприяння ОВА, в Одеській області вже створили Кадастр виноградників, а також розробили карти земель, придатних для розміщення нових плантацій виноградників.

Також голова Одеської ОВА повідомив, що вперше в історії України з бюджету були виділені гроші на лабораторію, у якій будь-який покупець зможе провести аналіз якості готової продукції виноробів.

Лабораторія буде відкрита в Інституті виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова в цьому році!

Крім того, у губернатора є бажання найближчим часом відкрити Офіс винограду та вина при Одеській ОВА.