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Енергетики відновили електропостачання для 19 тисяч родин у Донецькій області

Четвер, 22 серпня 2024, 20:50 - Артур Крижний

Енергетики ДТЕК 20 та 21 серпня змогли відновити електрику для жителів 29 населених пунктів у Донецькій області, та повернути світло 19,4 тисячі родин.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

"За 20 та 21 серпня спеціалісти ДТЕК Донецькі електромережі повністю чи частково відновили світло у 29 населених пунктах, що знеструмлювалися через обстріли. Електропостачання знову доступне для 19 489 родин", - зазначається у компанії.

Компанія пише, що енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт.

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Економічна правда.

енергетика електроенергія
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