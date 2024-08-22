Німеччина хоче врятувати суднобудівника Meyer Werft, яка робить кораблі для Disney

Канцлер Шольц пообіцяв державну підтримку під час візиту на завод круїзного суднобудівника Meyer Werft.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд Німеччини працює над потенційним рятувальним кругом для суднобудівника Meyer Werft GmbH, приватної компанії, яка лише кілька днів тому виграла наступний контракт на постачання суден для флоту круїзної компанії Disney Cruise Line.

Компанія Meyer Werft оголосила про новий контракт на будівництво ще чотирьох кораблів для круїзної компанії Disney Cruise Line на додаток до чотирьох, які вже є в її портфелі замовлень.

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"Зрозуміло, що ми всі хочемо забезпечити подальше існування верфі і всього, що від неї залежить", - заявив канцлер Олаф Шольц під час візиту на підприємство поблизу північного портового міста Бремен у четвер.

На легендарній суднобудівній корабельні в Папенбурзі, що належить родині Мейєрів у сьомому поколінні, працює близько 3 300 осіб. Під час пандемії Covid-19 вона зіткнулася з проблемами, і банки почали ставити під сумнів її кредитоспроможність.

Повідомляється, що уряд планує взяти тимчасовий контрольний пакет акцій компанії, яка намагається заповнити дефіцит у 2,7 млрд євро, що становить 2,7 млрд дол.

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Федеральний і земельні уряди внесуть 400 млн євро в акціонерний капітал, забезпечать підтримку банківських кредитів і отримають тимчасову частку в розмірі не менше 80%, йдеться в повідомленнях.

Окрім своєї основної суднобудівної діяльності, Meyer Werft також бере участь у ключовому проєкті з переходу Німеччини на відновлювані джерела енергії. Компанія допомагає будувати великі перетворювальні платформи поблизу балтійського порту Росток, які необхідні для подачі електроенергії з офшорних вітрових електростанцій в мережу.

Міністр економіки Роберт Хабек відмовився коментувати деталі запланованої угоди з порятунку компанії, заявивши, що рішення можливі і знаходяться в межах досяжності.

Економічна правда.