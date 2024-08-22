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Бельгійське Enabel відкриє у Києві представництво: які проєкти розвиватиме

Четвер, 22 серпня 2024, 16:34 - Віктор Волокіта

У Києві відкриють представництво Бельгійського агентства з розвитку Enabel. 

Про це повідомляється на сайті КМДА. 

Згідно з повідомленням, Enabel допомагатиме Україні з відновленням і підтримкою сталості об’єктів критичної та соціальної інфраструктури 

"Бельгійці планують допомагати нашій державі з впровадженням проєктів, спрямованих на відновлення й підтримку сталості об’єктів критичної та соціальної інфраструктури. 

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Зокрема, через реалізацію комплексних програм з оновлення систем опалення, забезпечення теплом й постачання обладнання для об’єктів медичної, соціальної та освітньої сфер", – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на зустрічі з представниками Enabel.

У КМДА зазначили, що Enabel працюватиме безпосередньо з українськими інституціями та установами в координації з органами державної влади. 

Наразі триває формування кадрового складу представництва, до якого увійдуть бельгійські та українські фахівці.

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Бельгійське агентство з розвитку реалізовує урядові програми міжнародного співробітництва Бельгії. У співпраці з міжнародними партнерами агентство пропонує рішення для вирішення нагальних глобальних проблем, таких як зміна клімату, урбанізація, людська мобільність, мир та безпека, економічна та соціальна нерівність. Наразі Enabel реалізує близько 170 проєктів у 20 країнах світу.

Бельгія Київ
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