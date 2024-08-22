Економіка єврозони отримала сильний поштовх від Олімпіади в Парижі

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Економіка єврозони отримала несподівано сильний поштовх від Паризької олімпіади, яка прискорила зростання приватного сектору до найшвидших темпів за останні три місяці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що зведений індекс менеджерів із закупівель S&P Global підскочив до 51,2 у серпні з 50,2 у липні, перевищивши навіть найоптимістичніші прогнози аналітиків.

Індикатор для сфери послуг піднявся до найвищого рівня з квітня, хоча спад виробництва в регіоні поглибився.

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Зазначається, що єврозоні буде важко зберегти свій сильний імпульс у першому півріччі - попри спортивний сюрприз. Аналітики, очікують лише незначне зростання економіки Німеччини протягом усього 2024 року.

Слабкість континенту посилила заклики до Європейського центрального банку знову знизити процентні ставки в наступному місяці, після першого зниження в червні.

Інфляція прискорилась у липні, а ціни на продукцію приватного сектору регіону зросли у серпні.

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Ринки уважно стежать за індексами ділової активності, оскільки вони публікуються на початку місяця і добре показують тенденції та переломні моменти в економіці. Бувши скоріше мірою широти змін у виробництві, ніж глибини, індекси ділової активності іноді буває складно безпосередньо співвіднести з квартальним ВВП.

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Економічна правда.