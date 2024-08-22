Рада узгодила виноградне законодавство з міжнародними стандартами

Верховна Рада України прийняла закон "Про виноград та продукти виноградарства", який приводить у відповідність норми галузевого законодавства з вимогами міжнародних правил виробництва.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, додавши, що ініціативу підтримали 311 нардепів.
Так, основна мета закону - приведення у відповідність норм галузевого законодавства з вимогами міжнародних правил виробництва продуктів виноградарства та виноробства та імплементації положень Регламентів ЄС щодо ведення виноградарства та виноробства.
Так, основні положення закону передбачають:
- Уніфікацію термінів, визначень, класифікації сортів винограду та вимог до виробництва виноробної продукції, а також енологічних практик відповідно до стандартів ЄС.
- Введення вимог до виробництва та обігу вин з географічними зазначеннями, аналогічних правилам країн ЄС.
- Захист географічних зазначень на території України.
- Введення нових термінів і визначень згідно з європейськими стандартами.
- Створення єдиного державного реєстру виноградарства та виноробства.
- Можливість державної підтримки виноградарства та виноробства.
- Впровадження правил маркування та представлення виноробної продукції.
- Запровадження контролю якості на всіх етапах виробництва вина — від виноградника до готового продукту, визначення контролюючих органів та санкцій за порушення.
Очікувані результати:
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- Громадяни отримають доступ до якісної продукції, виробленої за міжнародними стандартами, що має особливі властивості завдяки природним умовам.
- Створення нових робочих місць у сільській місцевості та сприяння розвитку бізнесу.
- Покращення здоров'я населення завдяки безпечній та якісній продукції, виготовленій за міжнародними нормами.
Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року.
Економічна правда.