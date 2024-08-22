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В Україні запустили газову свердловину з видобутком понад 100 тисяч кубометрів на добу

Четвер, 22 серпня 2024, 13:52 - Артур Крижний

Фахівці "Укргазвидобування" запустило свердловину на старому родовищі із дебітом 107 тис. куб. м газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба "Укргазвидобування".

Глибина нової свердловини становить 3715 метрів.

Зазначається, що свердловина пробурена на старому газоконденсатному родовищі, яке розробляється з 1978 року.

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Попри вік, родовище має значні залишкові запаси - понад 900 млн кубометрів блакитного палива.

Економічна правда.

газ видобуток
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