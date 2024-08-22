В Росії зафіксували найбільший за 11 років ріст боргів по зарплатах

У липні 2024 року сума не виплачених заробітних плат працівникам в Росії стала більшою на 1,09 млн дол (100,5 млн рублів).

Про це повідомляє The Moscow Times, з посиланням на дані Росстату.

Протягом липня 2024 року сума не виплачених заробітних плат росіянам стала більшою на 1,09 млн дол (100,5 млн руб), а загальний розмір зарплатної заборгованості сягнув 4,66 млн дол (427,4 млн руб).

Зазначається, що у відсотковому співвідношенні сума боргів роботодавців перед працівниками збільшилась на 30,7% за місяць. Цей показник став рекордним із січня 2013 року, коли зарплатні борги підскочили на 47,4%.

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Однак у грошовому еквіваленті борги роботодавців перед працівниками залишаються низькими за історичними мірками, адже, наприклад, на кінець 2019 року ця сума складала 23 млн дол (2,1 млрд руб), а на кінець 2020-го – 17 млн дол (1,6 млрд руб).

З проблемами зіткнувся насамперед російський бізнес, адже борги, що виникли через відсутність в організацій власних коштів за місяць зросли на 38%, до 4,42 млн дол (405,9 млн руб).

Близько 230 тис дол (21 млн руб) боргів накопичили регіони перед бюджетниками. У річному вираженні ця сума зросла у 22 рази.

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Понад половина боргів із зарплати тягнуться роками. Так, 22,4% заборгованості виникли у 2023 році, а 32,6% – у 2022 році або раніше. На борги поточного року припадає 45% загальної заборгованості або 2,1 млн дол (192,5 млн руб).

Економічна правда.