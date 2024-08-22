В Україні продовжує зростати споживання електроенергії
Рівень споживання електроенергії в Україні продовжує зростати внаслідок спекотної погоди у більшості областей.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Як йдеться в повідомленні, у четвер, 22 серпня, станом на 9:30 півень споживання на 1,8% вищий, ніж попередньої доби.
21 серпня максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж попереднього робочого дня – у вівторок, 20 серпня.
"Заходи обмеження споживання сьогодні не прогнозуються. Однак нагадуємо, що українська енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти", - нагадали в "Укренерго" і закликали ощадливо споживати електроенергію.
Там також додали, що 22 серпня на запит НЕК "Укренерго" Україна залучатиме аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.
Нагадаємо:
У четвер 22 серпня застосування графіків відключень світла не прогнозується.
Економічна правда