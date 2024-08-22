Дві найбільших залізниці Канади зупинили роботу через страйк працівників

Дві найбільших залізниці Канади, які покривають 80% мережі, зупинили роботу через страйк працівників.

Про це повідомляє Bloomberg.

Канадські залізниці Canadian National Railway та Canadian Pacific Kansas City, на які припадає майже 80% національної мережі, зупинили роботу через страйк працівників.

Від страйку постраждають ланцюжки постачання у всій Північній Америці, якими щодня перевозиться товарів на суму понад 740 млн дол.

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Повідомляється, що зупинка залізниць може коштувати Канаді до 251 млн дол.

Зазначається, що профспілка, що представляє працівників Canadian Pacific Kansas City, кілька днів тому надіслала залізниці повідомлення про 72-годинний страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати та збільшення часу відпочинку. Однак за цей час компанії так і не змогли досягти згоди з Teamsters Canada Rail Conference (профспілкою Канади).

Президент профспілки Пол Буше заявив, що головною перешкодою для досягнення угоди були вимоги компаній.

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"Їхньою єдиною метою є збільшення прибутку, навіть якщо це ставить під загрозу всю економіку", – сказав Буше у своїй заяві.

Водночас представник Canadian Pacific Kansas City заявив, що профспілка продовжує висувати нереалістичні вимоги, які суттєво погіршать здатність залізниці обслуговувати своїх клієнтів.

Вантажовідправники вже перенаправили частину вантажів до США до початку страйку. Деякі найважливіші канадські товари, такі як добрива, зерно та деревина, потребують залізничних перевезень і не можуть перевозитися вантажівками у великих обсягах.

Економічна правда.