Вперше з 1999 року: товарообіг Росії та ЄС впав нижче 5 млрд євро

У червні товарообіг Росії та Євросоюзу (ЄС) становив 4,9 млрд євро, опустившись на 10%. Це найнижчий показник з вересня 1999 року, коли товарообіг дорівнював 4,6 млрд євро.

Про це пише російське видання "Комерсант" з посиланням на дані Євростату.

Згідно з інформацією статистичної служби, у червні постачання російських товарів до ЄС скоротилося на 14% порівняно з травнем і склало 2,5 млрд євро. Це мінімальний показник з лютого 1999 року.

Основу російського експорту до Євросоюзу склали газ (1,1 млрд євро), нафта та нафтопродукти (333 млн євро), а також залізо та сталь (164 млн євро).

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Водночас постачання європейської продукції до Росії у червні знизилися на 5% у місячному вираженні — до 2,4 млрд євро. Ключовими категоріями європейського експорту до РФ були фармацевтична продукція (634 млн євро), обладнання (262 млн євро) та оптичні інструменти ( 203 млн євро).

За інформацією Євростату, найбільш сильне падіння торгівлі у червні сталося з Португалією — у 4,3 раза. А також з Чехією та Ірландією — приблизно вдвічі.

При цьому із деякими країнами товарообіг у червні збільшився. Так, торгівля зросла з Болгарією та Румунією на 15%.

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Економічна правда