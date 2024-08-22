У Мінветеранів назвали середню зарплату фахівців із супроводу ветеранів: коли їх набиратимуть

Середня заробітна плата фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб становитиме 17,9 тис. грн.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Заробітна плата нараховується відповідно до єдиної тарифної сітки посадових окладів. Спеціаліст із супроводу ветеранів може мати 11-14 розряди (фахівець із супроводу - 11 розряд, фахівець із супроводу ІІ категорії - 12 розряд, фахівець із супроводу І категорії - 13 розряд, провідний фахівець - 14 розряд)", - ідеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що, крім основної зарплати, фахівці отримуватимуть надбавки за особливий характер роботи в розмірі 50% посадового окладу, розмір надбавки залежатиме від навантаження, якості послуг, що надаються, і відсутності скарг.

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Таким чином, середня заробітна плата фахівця із супроводу становитиме 17 860 грн.

Згідно із повідомленням, перший відбір фахівців відбудеться орієнтовно наприкінці вересня 2024 року. На першому етапі планується набрати до 3 тис. осіб, а загалом - 11 300 фахівців із супроводу по всій Україні.

У Мінветеранів розповіли, що кожен фахівець із супроводу опрацьовуватиме 35 кейсів (випадків). В один кейс входить ветеран і члени їхніх родин (дружина/чоловік, діти, батьки). Приблизно це до 100 осіб.

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Нагадаємо:

Міністерство у справах ветеранів України розподілило субвенцій на виплату грошової компенсації для придбання житла за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,7 мільярдів гривень, що передбачені на 2024 рік.

Економічна правда