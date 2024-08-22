У Мінветеранів назвали середню зарплату фахівців із супроводу ветеранів: коли їх набиратимуть
Середня заробітна плата фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб становитиме 17,9 тис. грн.
Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів, передає "Інтерфакс-Україна".
"Заробітна плата нараховується відповідно до єдиної тарифної сітки посадових окладів. Спеціаліст із супроводу ветеранів може мати 11-14 розряди (фахівець із супроводу - 11 розряд, фахівець із супроводу ІІ категорії - 12 розряд, фахівець із супроводу І категорії - 13 розряд, провідний фахівець - 14 розряд)", - ідеться в повідомленні міністерства.
Зазначається, що, крім основної зарплати, фахівці отримуватимуть надбавки за особливий характер роботи в розмірі 50% посадового окладу, розмір надбавки залежатиме від навантаження, якості послуг, що надаються, і відсутності скарг.
Таким чином, середня заробітна плата фахівця із супроводу становитиме 17 860 грн.
Згідно із повідомленням, перший відбір фахівців відбудеться орієнтовно наприкінці вересня 2024 року. На першому етапі планується набрати до 3 тис. осіб, а загалом - 11 300 фахівців із супроводу по всій Україні.
У Мінветеранів розповіли, що кожен фахівець із супроводу опрацьовуватиме 35 кейсів (випадків). В один кейс входить ветеран і члени їхніх родин (дружина/чоловік, діти, батьки). Приблизно це до 100 осіб.
Нагадаємо:
Міністерство у справах ветеранів України розподілило субвенцій на виплату грошової компенсації для придбання житла за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,7 мільярдів гривень, що передбачені на 2024 рік.
Економічна правда