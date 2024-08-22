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Херсон частково залишився без світла після удару по критичній інфраструктурі – ОВА

Четвер, 22 серпня 2024, 09:13 - Віктор Волокіта

Місто Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

"Енергетики виконують аварійно-ремонтні роботи, аби щонайшвидше відновити електропостачання", - повідомив прокудін. 

Прокудін також розповів, що за добу російські окупанти обстріляли 24 населених пункти області та місто Херсон.

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Він уточнив, що російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, торгівельний центр, освітні та медичний заклади, церкви, адмінбудівлі та заклад громадського харчування; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 7 багатоповерхівок та 36 приватних будинків. 

Також окупанти пошкодили водогін, господарські споруди, гараж, автомобілі та сільгосптехніку.

Економічна правда 

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Херсон електроенергія
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