Херсон частково залишився без світла після удару по критичній інфраструктурі – ОВА

Місто Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

"Енергетики виконують аварійно-ремонтні роботи, аби щонайшвидше відновити електропостачання", - повідомив прокудін.

Прокудін також розповів, що за добу російські окупанти обстріляли 24 населених пункти області та місто Херсон.

Реклама:

Він уточнив, що російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, торгівельний центр, освітні та медичний заклади, церкви, адмінбудівлі та заклад громадського харчування; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 7 багатоповерхівок та 36 приватних будинків.

Також окупанти пошкодили водогін, господарські споруди, гараж, автомобілі та сільгосптехніку.

Економічна правда

Реклама: