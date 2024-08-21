Фінляндія допоможе з будівництвом школи з низьким енергоспоживанням під Києвом

Стартувало будівництво школи з низьким енергоспоживанням у с. Микуличі (Київської обл.), яке реалізують за рахунок внеску Фінляндії у розмірі 5 млн євро в "Програму зеленого відновлення України" корпорації НЕФКО (NEFCO, Nordic Environment Finance Corporation).

Про це повідомив керуючий директор НЕФКО Тронд Мое, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зведення цієї будівлі з майже нульовим енергоспоживанням у Микуличах дасть змогу Україні зробити технологічний стрибок і перейняти передовий досвід, водночас сприятиме розвитку стійкої та вуглецево-нейтральної економіки.

Проєкт відповідатиме стандартам ЄС та НЕФКО, з потенціалом масштабування в інших українських містах", - зазначив Тронд Мое.

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Нова школа замінить два зруйновані росіянами навчальні заклади в с.Микуличі. Вона буде розрахована на 200 учнів початкової та середньої школи.

Згідно з повідомленням, під час зведення будівлі школи буде використано модульний дерев'яний каркас зі збірних елементів, створених у контрольованих заводських умовах.

Школу обладнають сонячними фотоелектричними панелями для додаткового і резервного електропостачання. Проєкт спрямований на отримання понад 38% необхідної енергії з поновлюваних джерел.

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Зазначається, що 2016 року Фінляндія фінансувала будівництво модульної збірної дерев'яної школи в Антонівці (Херсонської обл.), яка нещодавно була знищена російським ракетним ударом.

Нагадаємо:

НЕФКО - міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських "зелених" рішень на світових ринках. Заснована у 1990 році Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією.

Економічна правда