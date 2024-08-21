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Рада спрямувала дохід "Укренерго" від продажу міждержавних перетинів на погашення боргів

Середа, 21 серпня 2024, 19:43 - Віктор Волокіта

Верховна Рада спрямувала дохід Укренерго від продажу потужності міждержавних перетинів під час імпортно-експортних операцій на погашення боргів. 

Відповідна правка міститься у законопроєкті №11083 щодо термінології у сфері впровадження "розумних мереж", який ухвалили 21 серпня в цілому 271 голосом "за", - передає LIGA.net.

Депутати проголосували за те, щоб кошти Укренерго від перетинів у період з 1 січня по 31 грудня 2024 року використовувались для таких цілей:

  • 50% – для погашення боргів на ринку, що балансує;
  • 50% – для погашення боргів перед Гарантованим покупцем.

"У правильній ідеології (ці гроші - ред) мають використовуватись на будівництво транскордонних мереж. Але на це компанія має певні донорські кошти, а проєктів великих немає, тому ці кошти можна спрямувати на погашення боргів 50/50", – пояснював ідею поправки голова енергетичного комітету Андрій Герус на одному з його засідань.

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Станом на липень оперативна заборгованість Укренерго на ринку, що балансує, становила 16,5 млрд грн, перед ГарПоком – 21,2 млрд грн, за даними Енергореформи.

Укренерго борг Верховна рада
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