Співзасновник групи "Приват" Мартинов планує судитися із Боголюбовим за активи
Співзасновник групи "Приват" Олексій Мартинов заявляє, що Геннадій Боголюбов без його відома вирішив продати спільні активи. Він готує судові позови.
Про це Мартинов розповів в інтервʼю виданню "Фокус".
Олексій Мартинов стверджує, що Боголюбов тривалий час уникав зустрічі з ним, а потім він дізнався про бажання продати частину активів без його згоди.
За словами бізнесмена, 22 травня 2024 року він офіційно повідомив Боголюбову про своє рішення вийти з партнерства. На що той відповів: "Я б теж із задоволенням. Вже й виходити нема звідки".
Через місяць, 20 червня, Боголюбов надіслав повідомлення, в якому стверджував, що "не знає, про яке партнерство йдеться", зазначив співзасновник групи "Приват".
Мартинов каже, що заява Боголюбова про те, що він не є партнером у групі "Приват" стала новиною не лише для нього, а й для багатьох в Україні, зокрема і співробітників групи.
Зараз Мартинов готує документи для судового розгляду і планує відстоювати свої права у судах.
"Судові розгляди проходитимуть у країні, де позови розглядаються по суті, а не по формі. У європейських судах розглядалося чимало подібних справ і корпоративних спорів між бізнес-партнерами", – зазначив він.
Довідка. Фінансово-промислова група "Приват", яка об'єднує десятки підприємств по всій країні, що працюють у сферах банківської діяльності, феросплавів, нафтопродуктів, добрив і агробізнесу.
Власниками групи "Приват" є Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський і Олексій Мартинов.
Економічна правда.