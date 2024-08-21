"Укрзалізниця" через Prozorro Market докупила пофарбоване дизпаливо у "Укрнафти"

АТ "Укрзалізниця" 20 серпня провела четверту закупівлю дизпального через Prozorro Market. Компанія придбала 10 тис. тонн дизпального.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Переможцем стало ПАТ "Укрнафта", яке запропонувало найнижчу вартість – 50,98 грн за тонну. Найближчим часом Укрзалізниця має намір укласти контракт з переможцем.

Нагадаємо:

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Раніше Укрзалізниця через Prozorro Market вже придбала 25 тис. тонн дизпального.

Зокрема, за результатами торгів у червні 2024 року контракти було укладено з ПАТ "Укрнафта" на постачання 15 тис. тонн. У липні, майже місяць тому, ТОВ "Торговий дім Сокар Україна" запропонував найнижчу ціну за 10 тис. тонн.

Ці два переможця на етапі їх реєстрації в електронному каталозі електронної системи закупівель пройшли кваліфікацію у ДУ "Професійні закупівлі" та гарантували, що їх продукція не має російського, білоруського та іранського походження. В іншому випадку компанії не були б допущені до торгів.

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Крім того, увесь дизель має бути пофарбований для запобігання крадіжок.

В "Укрзалізниці" стверджують, що УЗ - перша компанія, яка почала купувати дизпаливо через Prozorro Market. Цей майданчик дозволяє компанії без ризику блокування торгів через скаргу до АМКУ купувати партії дизеля на споті.

Раніше перевізник закуповував дизель напряму у європейських виробників, однак у квітні 2024 року, після внесення змін до урядової постанови, компанія більше не має такої можливості та може закуповувати дизель виключно через Прозорро.

Економічна правда